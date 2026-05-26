Per podisti e camminatori insonni torna giovedì 11 giugno " Ci sei alle 6? ", l’iniziativa organizzata dal Gruppo podistico "Le aquile mattiniere" del Cai giunta alla nona edizione. Una sgambatina all’alba, anche assieme ai propri amici a quattro zampe a sostegno dell’associazione IncontroVento, realtà aperta a tutte le disabilità, di aiuto e sostegno alle famiglie, per offrire opportunità ai giovani. Il ritrovo è nel viale Piave 18, presso i locali dell’Oratorio Sant’Anna a partire dalle 5.15, possibilità di iscriversi (10 euro la quota) fino a 5 minuti prima della partenza che si terrà alle 6. Maglietta dell’evento per i primi 200 iscritti da indossare alla partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una “sgamabata“ all’alba con i cani

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