Un video musicale girato lo scorso 1° febbraio ha suscitato una denuncia dopo che, durante le riprese, sono stati sparati tre colpi a salve in aria. Nel video comparivano cani, coltelli e una pistola fruttato, elementi che hanno portato a una contestazione pubblica in piazza Perugino. La scena, inizialmente descritta come una semplice festa con circa quaranta partecipanti, ha poi scatenato l'intervento delle forze dell'ordine.

Mostra, tra le altre cose, proprio la scena in cui un minorenne ha sparato in aria, richiamando sul posto le forze dell'ordine. Integra anche il racconto giornalistico delle televisioni locali dei fatti di quella sera Nel realizzarlo avevano sparato in aria tre colpi a salve e da lì la situazione era degenerata. Quello che doveva essere il semplice video musicale di un trapper della zona, lo scorso 1° febbraio, all'inizio era passato come una semplice festa con una quarantina di partecipanti. Qualcuno – tra gli stessi residenti di piazza Perugino, ipotizzano i ragazzi che vi avevano preso parte – aveva chiamato il numero di emergenza e lasciato una segnalazione, richiamando sul posto una pattuglia di carabinieri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - È uscito il video musicale con cani, coltelli e una pistola fruttato una denuncia in piazza Perugino

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