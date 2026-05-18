Un giovane artista noto sui social come Doggodaiily ha raccontato di aver subito il primo morso da un gatto nel momento in cui ha iniziato a fotografarlo. Prima di questa esperienza, non aveva mai avuto problemi con i cani, che invece non lo hanno mai morso in passato. La sua storia è diventata virale, portando l'attenzione sulla differenza tra le reazioni degli animali e l'importanza di conoscere i comportamenti di ciascuno. La narrazione si concentra sulla sua esperienza personale e sui riscontri ricevuti online.

Un marziano a Torino. Da quando Navid Tarazi, alias Doggodaiily, è diventato virale sui social con macchine fotografiche, pallina sonorizzata e crocchette in mano ci siamo dimenticati di lui (con un profilo social da fotografo professionista) e ci siamo immersi nella meraviglia del creato canino sabaudo. Ne è uscito un libro fotografico di splendore peloso, foto ad altezza cane, pagine di storie, di vita, di cuore e di code che nel titolo riprende il classico tormentone di Navid per le strade di Torino: Posso fare una foto al tuo cane? Il volume l’ha pubblicato Mondadori Electa che ci racconta di vendite ben oltre le aspettative e ne siamo lieti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il primo giorno in cui ho fatto le foto a un gatto mi ha subito morso, con i cani non è mai successo. Non tutti i tuoi cani sono i tuoi cani, ecco perché”: la storia di Doggodaiily

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