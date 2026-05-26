Una serata nel segno del violoncello e del pianoforte | concerto di Vietti e Barboro

Giovedì 28 maggio 2026, alle 20:00, nell’Auditorium Santa di Brindisi, si terrà un concerto con musicisti al violoncello e pianoforte. L’evento è organizzato dall’associazione musicale “Le Voci dell’Arte”. La serata si svolgerà nello spazio culturale, che si trova nell’ex convento Santa Chiara. La performance prevede l’esecuzione di brani eseguiti dai due artisti.

BRINDISI - Giovedì 28 maggio 2026, alle 20:00, l'Auditorium Santa - Spazio Culturale (ex convento Santa Chiara) di Brindisi ospiterà un appuntamento organizzato dall'associazione musicale culturale “Le Voci dell'Arte” Aps di Brindisi. Protagonisti della serata saranno il violoncellista Ferdinando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Paul Wranitzky - Cello Concerto in C major op.27

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