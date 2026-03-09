Violoncello e pianoforte | la musica di Bach e Schubert all’Agorà

Al terzo concerto della rassegna Agorà Musicale 2026, il violoncello e il pianoforte si sono esibiti interpretando composizioni di Bach e Schubert. L’evento si è svolto all’interno di un teatro nel centro della città, attirando un pubblico appassionato di musica classica. La serata ha visto due artisti esibirsi in un programma dedicato al dialogo tra i due strumenti.

Cosa: Terzo concerto della rassegna Agorà Musicale 2026, dedicato al dialogo tra violoncello e pianoforte.. Dove e Quando: Chiesa di S. Angela Merici, Roma (Via Sant’Angela Merici 55), domenica 15 marzo, ore 19:00.. Perché: Per immergersi nelle atmosfere romantiche di Schubert e nella genialità tecnica di Bach, interpretati da due maestri in una cornice intima e suggestiva.. La rassegna Agorà Musicale 2026, giunta alla sua seconda edizione, continua a offrire alla città di Roma momenti di rara intensità artistica. Promosso dall’ensemble ArchiinCanto e dall’Associazione Culturale Insieme Oltre la Musica, con il patrocinio del II Municipio del Comune di Roma, il terzo appuntamento in calendario si preannuncia come un viaggio profondo nel cuore della musica colta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Violoncello e pianoforte: la musica di Bach e Schubert all’Agorà Articoli correlati Duo violoncello-pianoforte Mandolesi-De Nigris per la stagione dell’AgimusDomenica 1 febbraio 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, terzo appuntamento della... Leggi anche: "Melodies" Antonio Rolfini (pianoforte) e Simone Montanari (violoncello) Approfondimenti e contenuti su Violoncello e pianoforte la musica di... Temi più discussi: Violoncello e pianoforte protagonisti al Politeama: Giovanni Gnocchi in concerto con Alessandro Stella; Trio Concept in concerto in Accademia di Musica di Pinerolo; Respiri Musicali.; 9 marzo – Sarah Jégou-Sageman (violino), Erica Piccotti (violoncello) e Davide Cabassi (pianoforte) – Bari. Audizione per archi di 50&Più Arezzo e Fondazione Cantiere d’Arte MontepulcianoMONTEPULCIANO. 50&Più Arezzo torna a promuovere, insieme alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, un’audizione per I concorrenti possono iscriversi ad una delle categorie propo ... ilcittadinoonline.it Violoncello e piano per ‘Cello&Friends’Secondo importante concerto per ‘Cello&Friends’ nell’ambito della fase finale del Levanto Music Festival Amfiteatrof. Le protagoniste, oggi alle 18, all’auditorium Ospitalia del mare di Levanto, ... lanazione.it Lucia Rizza – Primo violoncello al Teatro La Scala Tema: Siciliane d’eccellenza 2026 - facebook.com facebook