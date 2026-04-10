Il violoncello protagonista del concerto nella chiesa di Sant' Elena
Il ciclo musicale “Dove la musica incontra il suo tempo” continua con l’11° concerto, previsto per domenica 12 aprile alle 11. L’evento si svolgerà nella chiesa di Sant’Elena e vedrà protagonista un violoncello, strumento al centro dell’esibizione. La manifestazione, alla sua 24ª edizione, si svolge regolarmente nella location scelta e prevede l’esecuzione di brani di musica classica.
Prosegue il 24° ciclo “Dove la musica incontra il suo tempo” con l'11° concerto che è in programma domenica 12 aprile alle ore 11.30: “Violoncello tardobarocco a Wien e Napoli”. L'evento si terrà a Caserta, presso la chiesa di Sant'Elena, con partecipazione gratuita.Eseguiranno: Luigi Varallo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La...
Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles nella Chiesa MadreFRANCAVILLA FONTANA - La città di Francavilla Fontana si prepara d entrare nel cuore dei Riti della Settimana Santa con due eventi di straordinaria...