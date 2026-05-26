Una pizza con i cittadini per Bucci ospite a Borzoli

Il presidente della Regione Liguria ha partecipato a una cena con i cittadini a Borzoli, organizzata dalla pizzeria da Gennaro e Alin. L’evento si è svolto lunedì sera, 25 maggio 2026, e ha visto il presidente accettare l’invito a condividere una serata con i residenti della Valpolcevera. L’iniziativa ha coinvolto i cittadini locali in un momento informale, con il presidente presente per discutere e condividere con la comunità.

?Si è svolta lunedì sera, 25 maggio 2026, a Borzoli l'iniziativa, che ha visto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci accettare 'l'invito a cena' della pizzeria da Gennaro e Alin, per trascorrere una serata insieme ai residenti della Valpolcevera.?Nel corso della cena il presidente?. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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