Festa dell’Ascensione di Borzoli 2026 con gastronomia color run musica e bancarelle

La Festa dell’Ascensione di Borzoli si svolgerà nel 2026, con un programma che prevede degustazioni gastronomiche, un color run, esibizioni musicali e bancarelle. L’evento è organizzato dalla Società Operaia Cattolica S. e si terrà in varie location della zona. La giornata offrirà diverse attività per coinvolgere i partecipanti e valorizzare le tradizioni locali, mantenendo viva la manifestazione annuale.

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