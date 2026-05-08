Festa dell’Ascensione di Borzoli 2026 con gastronomia color run musica e bancarelle
La Festa dell’Ascensione di Borzoli si svolgerà nel 2026, con un programma che prevede degustazioni gastronomiche, un color run, esibizioni musicali e bancarelle. L’evento è organizzato dalla Società Operaia Cattolica S. e si terrà in varie location della zona. La giornata offrirà diverse attività per coinvolgere i partecipanti e valorizzare le tradizioni locali, mantenendo viva la manifestazione annuale.
Torna la tradizionale Festa dell’Ascensione di Borzoli, organizzata dalla Società Operaia Cattolica S. Stefano di Borzoli e N.S. Signora della Salute. Tre giorni di eventi, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, tra musica, buon cibo e attività per tutte le età.Si parte venerdì con cena e torneo di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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