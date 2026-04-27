La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 27 aprile

Il 27 aprile su La7, Corrado Augias condurrà una puntata dedicata alla Torre di Babele, affrontando i temi dell'instabilità nel mondo di oggi. In studio saranno presenti scrittori e intellettuali, tra cui Antonio Scurati e Umberto. La discussione si concentrerà sulle sfide e le tensioni attuali, analizzando aspetti storici e culturali collegati al simbolo della Torre di Babele.

Nuova puntata de La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana analizza un tema di natura storica, politica, culturale ed economica per approfondirne gli effetti sull'attualità. Ecco di cosa parleranno questa sera, lunedì 27 aprile, il padrone di casa e i suoi ospiti. Appuntamento come di consueto alle 21.15 su La7. Nella puntata di oggi, intitolata "Finimondo, istruzioni per un confuso presente", La Torre di Babele riflette sul progressivo indebolimento degli equilibri costruiti nel secondo dopoguerra. Crisi internazionali, conflitti e cambiamenti globali sembrano aver privato il mondo di riferimenti stabili, lasciando spazio a una condizione di precarietà diffusa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 27 aprile Notizie correlate La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 2 febbraioTerza puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica,... La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 9 marzoLa decima puntata de La Torre di Babele torna questa sera, lunedì 9 marzo, come sempre alle 21. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Torre di Babele - Puntata del 18/4/2026; La Torre di Babele con Corrado Augias su La7: le anticipazioni del 27 aprile; La Torre di Babele Doc - Elisabetta, L'incoronazione; LA7 - Quotidiano Nazionale. Una puntata dedicata all'instabilità del mondo contemporaneo. In studio Antonio Scurati e Umberto GalimbertiStasera, lunedì 27 aprile 2026, in prima serata su La7, nuova puntata de La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias: temi e ospiti. gazzetta.it La Torre di Babele - Il Coraggio di Vincere e di Vivere - Puntata del 13/4/2026La Torre di Babele dedica la nuova puntata a un grande tema del nostro tempo: il coraggio di vincere e di vivere.La prima metà del Novecento è stata segnata da due guerre mondiali, dalle dittature, da ... la7.it La Torre di Babele added a new photo. - La Torre di Babele - facebook.com facebook