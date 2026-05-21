Global sumud flotilla | gli attivisti italiani vengono espulsi da Israele indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure
Nella notte, le autorità israeliane hanno avviato le procedure di espulsione nei confronti degli attivisti italiani coinvolti nella Global sumud flotilla. Tra loro si trova anche una cittadina di Bari. La notizia ha suscitato reazioni di protesta, in particolare per quanto riguarda l’atteggiamento del ministro locale. In Italia, si attende il ritorno degli attivisti, che hanno partecipato alla missione internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle associazioni coinvolte.
Nel nostro Paese c’è attesa per il rientro degli attivisti italiani della Global sumud flotilla, fra loro la barese Simona Losito. Sono usciti da Isarele ieri un parlamentare e un giornalista, nelle prossime ore sarà la volta degli altri. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confida nel rientro in giornata. Molti degli attivisti di altre nazionalità detenuti ad Ashdod hanno iniziato uno sciopero della fame. Hanno suscitato indignazione internazionale le azioni sconsiderate del ministro italiano Ben-Gvir nei confronti degli attivisti. Una parola del presidente Mattarella sintetizza tutto: “infimo”. L'articolo Global sumud flotilla: gli attivisti italiani vengono espulsi da Israele, indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Global Sumud Flotilla, il video degli attivisti italiani registrato in caso di fermo
Sullo stesso argomento
Global sumud flotilla: i 29 italiani vengono espulsi da Israele, indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedureHanno preso il via nella notte italiana le operazioni di espulsione dei 29 italiani.
Global Sumud Flotilla, 27 italiani tra cui tre torinesi tra gli attivisti intercettati da Israele. La Farnesina: "Verifiche sull'uso di proiettili in gomma"Sono ore di nuova apprensione per il destino della missione umanitaria, la Global Sumud Flotilla, che viaggiava verso Gaza, intercettata...
Le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati, ammanettati, inginocchiati e derisi dal ricercato dalla corte penale internazionale Ben Gvir sono agghiaccianti, questi sono crimini contro la dignità umana. Non solo il governo criminale di Neta facebook
Flash mob davanti alla Plenaria all’Eurocamera a sostegno degli attivisti della Global Sumud #Flotilla. Presenti eurodeputati del @Mov5Stelle e @pdnetwork. x.com
La Presidente irlandese Catherine Connolly ha detto di essere orgogliosa di sua sorella Margaret, medico di bordo della Global Sumud Flotilla arrestata dalle forze armate israeliane reddit
Global Sumud Flotilla, chi sono i 29 italiani fermati da IsraeleTra i 29 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane ci sono politici, giornalisti, medici, docenti, operai. Il gruppo dei partecipanti della missione per Gaza, interce ... tg24.sky.it
Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla legati e bendati in un video: Benvenuti in IsraeleIl ministro di estrema destra ha diffuso il filmato mentre cammina tra gli attivisti: Chiedo a Netanyahu di consegnarmeli e di metterli nelle prigioni dei terroristi per molto tempo. Il governo ital ... msn.com