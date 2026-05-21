Global sumud flotilla | gli attivisti italiani vengono espulsi da Israele indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure

Nella notte, le autorità israeliane hanno avviato le procedure di espulsione nei confronti degli attivisti italiani coinvolti nella Global sumud flotilla. Tra loro si trova anche una cittadina di Bari. La notizia ha suscitato reazioni di protesta, in particolare per quanto riguarda l’atteggiamento del ministro locale. In Italia, si attende il ritorno degli attivisti, che hanno partecipato alla missione internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle associazioni coinvolte.

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