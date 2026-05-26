Una Culla Sospesa per le famiglie in difficoltà | donati pannolini pappe e indumenti
Si è svolta nella sede l’Emporio della Solidarietà della Caritas Diocesana la cerimonia di consegna dei materiali raccolti dal Lions Club Forlì Host per il progetto "La culla sospesa".L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Caritas Diocesana di Forlì?Bertinoro, ha ottenuto un riscontro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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