Lions Forlì | 60 famiglie salvate con la Culla sospesa

Il Lions Club Forlì Host ha avviato l’iniziativa Culla sospesa, che ha permesso di raccogliere beni essenziali destinati ai neonati. Quaranta famiglie hanno ricevuto aiuto grazie a questa iniziativa, realizzata con il supporto di Caritas e Forlifarma. L’obiettivo è fornire sostegno immediato a chi si trova in difficoltà, attraverso la donazione di articoli di prima necessità.

Il Lions Club Forlì Host ha lanciato l'iniziativa Culla sospesa per raccogliere beni essenziali destinati ai neonati, coinvolgendo la Caritas e Forlifarma. La raccolta dei prodotti avviene presso il Conad Superstore di via Dirani nel quartiere Ronco, con un'obiettivo preciso: sostenere circa 60 nuclei familiari in difficoltà economica seguiti dalla Caritas Diocesana. L'impegno si protrarrà fino al prossimo 12 aprile, data fissata per il Lions Day. La necessità di questo intervento nasce dalla consapevolezza che i costi per accudire i più piccoli sono diventati proibitivi per molte famiglie a basso reddito. Mentre il territorio forlivese affronta le sfide della precarietà lavorativa, questa campagna mira a fornire latte in polvere, pannolini e detergenti igienici a chi non può permetterseli.