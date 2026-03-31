Dal sequestro alla solidarietà | 200mila prodotti donati a famiglie in difficoltà

Un'operazione svolta dalla Compagnia Pronto Impiego di Genova ha portato al sequestro di circa 200.000 prodotti, tra abbigliamento e giochi destinati a bambini di diverse età. Successivamente, i beni sono stati donati a famiglie in difficoltà, trasformando un'attività di servizio in un gesto di solidarietà concreta. La distribuzione ha coinvolto soggetti beneficiari di sostegno e supporto alle persone in situazioni di disagio.

Sono 200.000 articoli tra abbigliamento per uomo, donna e bambino e giochi per l’infanzia, sicuri e in perfetto stato Un’ordinaria attività di servizio trasformatasi in un concreto gesto di solidarietà. Circa 200.000 articoli – tra abbigliamento per uomo, donna e bambino e giochi per l’infanzia – inizialmente sottoposti a sequestro dalla Compagnia Pronto Impiego di Genova, sono stati destinati in beneficenza. Si tratta di prodotti sicuri e in perfetto stato, pronti per essere utilizzati che acquistano, così, nuova vita e sostengono chi ne ha più bisogno. I materiali sono stati affidati a due realtà profondamente radicate nel tessuto sociale genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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