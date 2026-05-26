Una Brianza a misura di bambini Ma nei giovani domina l’insicurezza

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Brianza, la qualità della vita per bambini e anziani risulta elevata, mentre le nuove generazioni mostrano insicurezza. La provincia si distingue per un ambiente favorevole alle fasce più deboli, ma fatica a garantire condizioni di vivibilità climatica. La situazione evidenzia un divario tra le diverse età, con i giovani che incontrano difficoltà e percepiscono incertezza. La provincia si conferma caratterizzata da differenze significative tra le varie fasce di popolazione.

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Monza e Brianza si conferma una provincia dalle diverse velocità: va molto bene quando si parla di qualità della vita per bambini e anziani, fatica invece sul fronte delle nuove generazioni e non brilla per vivibilità climatica. È il quadro che emerge dalla sesta edizione degli indici generazionali del Sole 24 Ore, la fotografia annuale che misura il benessere territoriale attraverso 60 indicatori complessivi dedicati a bambini, giovani e over 65. Le classifiche, pubblicate ieri, tengono insieme dati su servizi, scuola, sanità, lavoro e sicurezza, anticipando la storica indagine sulla Qualità della vita che sarà pubblicata a fine 2026. Monza e Brianza ottiene il risultato migliore nella graduatoria dedicata ai bambini (0-14 anni): sesto posto assoluto su 107 province italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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