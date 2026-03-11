Arezzo, 11 marzo 2026 – I giovani impegnati nel servizio civile sono impegnati in attività di supporto ai bambini e ai ragazzi nel dopo scuola e nei centri estivi. Si occupano di assistere gli studenti nei compiti, organizzare giochi e proposte educative per le fasce più giovani. Le iniziative coinvolgono diverse strutture e hanno come obiettivo principale offrire un aiuto concreto ai minori durante l’estate e l’anno scolastico.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Aiutare gli alunni a fare i compiti, organizzare attività ludiche ed educative nei centri estivi. E' quello che potranno fare i giovani che faranno il servizio civile universale nel progetto promosso da Confcooperative Toscana nella provincia di Arezzo. Sono disponibili 3 posti ad Arezzo e Monte San Savino (di cui uno per Giovani con Minori Opportunità) per il progetto Ragazzi in Cammino, con la cooperativa sociale L'Arca, per accompagnare bambini e ragazzi a scuola e nelle attività pomeridiane, per aiuto compiti, per organizzare laboratori tematici e attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi. "Attraverso il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, i giovani del servizio civile aiutano bambini e ragazzi nel dopo scuola e nei centri estivi

