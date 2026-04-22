La Mippa ma quante storie I viaggi a misura di bambini

A Prato, il negozio di libri va oltre la semplice vendita, puntando a coinvolgere anche i più piccoli attraverso iniziative, laboratori e incontri con autori. Le proprietarie non si limitano a essere libraie, ma cercano di far nascere l’amore per la lettura in ogni età, creando un punto di incontro dedicato alle storie e alla cultura. La loro attività si distingue per l’attenzione rivolta ai bambini e alle famiglie, con programmi pensati per coinvolgerli attivamente.

PRATO Non chiamatele solo libraie: la loro sfida non è solo vendere solo libri ma farli amare, appassionare lettori di ogni età, organizzando iniziative, laboratori, incontri con autori. La libreria Gori e Le storie della Mippa, l’ultima arrivata specializzata in editoria per bambini e ragazzi, nella stessa casa di via Ricasoli: scrigni di carta e inchiostro, presidi culturali e sociali che non si fermano mai, a maggior ragione in occasione della Giornata mondiale del libro, domani. Viaggio in Sicilia, a Marettimo, con le avventure della quattordicenne Scilla raccontate da La Pescatrice (Salani) del pluripremiato Giuseppe Festa, scrittore, musicista, sceneggiatore che arriverà domani alle 18, a Le storie della Mippa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Mippa, ma quante storie. I viaggi a misura di bambini Notizie correlate Kleos Press: “Quante storie per un vino” di Rosaria BiancoC’è un modo di raccontare il vino che non passa dalle schede tecniche, dai descrittori aromatici o dai codici della degustazione, ma dalla sua... Leggi anche: Al Centro Culturale di Marano sul Panaro torna la rassegna “Azione e Natura”, tra storie di viaggi e avventure