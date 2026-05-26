Un vero samurai parerà sempre il colpo

Un romanzo su figli e genitori che finiscono per scegliersi, più che trovarsi per caso, tra storie di samurai e corse sulla metropolitana londinese Torna in libreria un romanzo del 1986, che racconta di un omicidio di cui sappiamo già tutto, e di come l'analfabetismo, per alcuni, possa diventare un movente più che sufficiente Bellezza e amore, maternità e morte si intrecciano nell'ultimo romanzo di Elsa Morante, che dà peso e confini definiti ai sentimenti e crea coppie che perfezionano il mondo immaginato dall'autrice La stagione degli innamoramenti adolescenziali suggerisce di stare lontani dal ridicolo, e ispira qualche riflessione sul postulato delle parallele 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Samurai Rule That Prevented Burnout (Takeshi Explained)

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