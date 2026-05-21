Durante la seconda serata del festival di Sanremo, si sono diffuse voci su un possibile rapporto tra la speaker radiofonica e l’artista campano. Secondo alcune fonti, tra i due ci sarebbe stato un’accensione di intesa dietro le quinte, suscitando curiosità tra i presenti. Le indiscrezioni parlano di un’attenzione reciproca e di un feeling palpabile, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata finora. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, creando un certo fermento sui social network.

Sarà l'adrenalina del momento o la magia della musica, fatto sta che, a distanza di mesi dalla fine del Festival di Sanremo, l’eco della kermesse continua a risuonare nelle cronache rosa. Al centro del gossip questa volta c'è una clamorosa indiscrezione lanciata da Vanity Fair, secondo cui tra Ema Stokholma e Samurai Jay sarebbe nata una "intesa speciale". Lei, presenza fissa del PrimaFestival insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi; lui, una delle rivelazioni dell’ultima edizione grazie al brano Ossessione. Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora, ma i fan hanno già drizzato le antenne. Durante le giornate del Festival, Ema Stokholma ha seguito da vicino gli artisti in gara raccontando con brio il dietro le quinte della manifestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ema Stokholma e Samurai Jay, colpo di fulmine a Sanremo? "È nata un’intesa speciale"

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