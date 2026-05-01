Fabio Capello ha commentato le strategie di mercato della Juventus, suggerendo di evitare l’acquisto di Lewandowski. Ha poi indicato quale potrebbe essere un acquisto più significativo per la squadra, senza specificare dettagli sulle trattative o sui nomi coinvolti. Le sue osservazioni si sono concentrate sulle possibili mosse della società e sulle scelte da fare per rafforzare il team. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti voci di mercato riguardanti i bianconeri.

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla Juve di Spalletti, in particolare sul mercato e le possibile strategie bianconere. Ha giocato e allenato sia la Juventus che il Milan. Oggi Fabio Capello è un talent tv e su La Gazzetta dello Sport è intervenuto per parlare della stagione attuale giunta ormai al rush finale, di mercato e di Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. SU COSA SERVE PER AMBIRE ALLO SCUDETTO – « Vedendo la stagione corrente, viene da rispondere di getto: un centravanti. Ma vanno fatti dei distinguo. I bianconeri ce l’avrebbero già il “nove” e mi riferisco a quel Dusan Vlahovic che Spalletti non ha avuto quasi mai a disposizione da quando è arrivato a Torino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello consiglia: «Juve, non prendere Lewandowski. Il vero colpo da novanta sarebbe…»

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