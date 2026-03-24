Un terzo posto per l’Alga Atletica Arezzo in Coppa Toscana Ragazzi

Arezzo, 24 marzo 2026 – Un terzo posto per l’A lga Atletica Arezzo al debutto nella stagione di gare all’aperto. La primavera ha preso il via con la prima tappa della Coppa Toscana Ragazzi dove gli atleti del biennio 2013-2014 delle società di Arezzo, Firenze e Siena sono tornati in pista per mettersi alla prova nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Una prestazione particolarmente positiva è stata firmata da Leonardo Mencacci del 2014 che, dopo essersi laureato campione regionale indoor nei 50 piani, ha ribadito la propria preparazione con un terzo posto nel salto in lungo con 4.23 metri e con un quarto posto nel getto del peso con 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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