Un tesoro funerario riemerso a Campagna Lupia salvato dal mercato nero

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Un pezzo di monumento funebre risalente all'epoca romana alto-imperiale è stato recuperato a Campagna Lupia e restituito ieri alle autorità archeologiche. Il reperto, parte di un tesoro funerario, era stato sottratto dal mercato nero. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale veneziano hanno sequestrato il frammento e lo hanno consegnato alla soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Venezia.