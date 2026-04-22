Verifica dell'età sui siti per adulti Dal Checco | Rischiamo un mercato nero di token per ingannare l'app
Un'app europea destinata a verificare l’età degli utenti sui siti per adulti sta affrontando critiche a causa di vulnerabilità nel suo sistema. Secondo alcune fonti, il codice presenta falle che potrebbero mettere a rischio la privacy degli utenti e favorire l’inganno attraverso token falsificati. La questione solleva dubbi sulla sicurezza dell’app e sulla possibilità di un mercato nero di strumenti per eludere i controlli.
L'app UE per la verifica dell'età è già sotto accusa: falle nel codice e rischi per la privacy minacciano il progetto. Fanpage.it ha intervistato il consulente informatico forense Paolo Dal Checco, che avverte: "Senza correzioni, potrebbe nascere un mercato parallelo di dati per aggirare i divieti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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