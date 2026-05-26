Un talento per il Modena Alla scoperta di Manquant

Da sport.quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Modena ha annunciato l'acquisto di un nuovo giocatore per rinforzare l’attacco. Si tratta di Manquant, che arriva con l’obiettivo di contribuire alla fase offensiva della squadra. La società ha deciso di intervenire sul mercato per completare il reparto, ancora da rinnovare. La trattativa è stata conclusa di recente e l’accordo prevede l’ingaggio del calciatore per la stagione in corso. La presentazione ufficiale e il debutto sono attesi nelle prossime settimane.

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di Rossano Donnini Per un reparto offensivo completamente da reinventare il primo innesto del Modena, pur se ancora da ufficializzare, è quello del giovane centravanti francese Joris Manquant, nato a Lione il 20 ottobre 2005, che nella stagione da poco conclusa ha militato nello Stade Nyonnais, squadra della Challenge League, il campionato cadetto della Svizzera con 10 squadre partecipanti e gironi di andata e ritorno da ripetere due volte per un totale di 36 partite. Lo Stade Nyonnais, maglia gialla con bordi neri, squadra della città di Nyon, comune di 23mila abitanti del Canton Vaud dove si parla francese, si è classificato al 9° e penultimo posto, ma si è salvato perché retrocede una sola squadra, quella classificata al 10° posto, nella fattispecie il Bellinzona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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