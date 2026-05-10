Caregiver nuovi incontri per le famiglie alla scoperta di Modena capitale del volontariato
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Il Comune di Modena, in collaborazione con Ausl Modena, promuove nuovi momenti di confronto e dialogo dedicati ai caregiver familiari, nell’ambito del percorso "InformaCaregiver". L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto e condivisione sul tema della gestione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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