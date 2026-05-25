Dai banchi all' aula | studenti alla scoperta del Tribunale di Modena

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti hanno visitato il Tribunale di Modena per assistere a un processo penale. Durante l’udienza, hanno seguito le fasi della causa e osservato le testimonianze. La visita ha permesso loro di vedere come si svolgono le udienze e di capire i ruoli degli operatori giudiziari. Non sono state previste discussioni o interventi, solo l’osservazione diretta del procedimento. La giornata si è conclusa con un confronto tra studenti e giudici, senza ulteriori sviluppi legali.

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