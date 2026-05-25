Dai banchi all' aula | studenti alla scoperta del Tribunale di Modena
Gli studenti hanno visitato il Tribunale di Modena per assistere a un processo penale. Durante l’udienza, hanno seguito le fasi della causa e osservato le testimonianze. La visita ha permesso loro di vedere come si svolgono le udienze e di capire i ruoli degli operatori giudiziari. Non sono state previste discussioni o interventi, solo l’osservazione diretta del procedimento. La giornata si è conclusa con un confronto tra studenti e giudici, senza ulteriori sviluppi legali.
Interpretare per capire, capire per cambiare, attraverso l’esperienza di un processo penale così da comprendere a fondo i meccanismi della giustizia e il funzionamento dei procedimenti di giustizia, acquisendo consapevolezza sui rischi e le responsabilità connesse alle condotte illecite.È. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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