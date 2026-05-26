Un suv Fisker Ocean rubato a Milano e trovato parcheggiato a Borgotrebbia

Da ilpiacenza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un SUV Fisker Ocean, rubato a Milano a un cittadino tedesco, è stato recuperato dai carabinieri a Borgotrebbia, in via Ubaldo Cassina. Il veicolo, dal valore di oltre 60mila euro, era stato sottratto nel capoluogo lombardo. Dopo il furto, il veicolo è stato ritrovato parcheggiato nella zona. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo e stanno indagando sull’accaduto.

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Un suv statunitense Fisker Ocean dal valore di oltre 60mila euro, rubato a Milano ad un cittadino tedesco, è stato trovato in Via Ubaldo Cassina a Borgotrebbia dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari, impegnati in servizi di controllo del territorio, poco prima delle 22 del 25 maggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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