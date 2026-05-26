Un suv Fisker Ocean rubato a Milano e trovato parcheggiato a Borgotrebbia

Notizia in breve

Un SUV Fisker Ocean, rubato a Milano a un cittadino tedesco, è stato recuperato dai carabinieri a Borgotrebbia, in via Ubaldo Cassina. Il veicolo, dal valore di oltre 60mila euro, era stato sottratto nel capoluogo lombardo. Dopo il furto, il veicolo è stato ritrovato parcheggiato nella zona. I carabinieri hanno sequestrato il mezzo e stanno indagando sull’accaduto.