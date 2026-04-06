Una coppia di turisti ha rischiato una multa a Milano dopo aver lasciato il proprio cane legato a una transenna in piazza Duomo nella mattina del 6 aprile 2026. L'episodio ha attirato l'attenzione di altri visitatori, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali sanzioni o interventi successivi. La presenza di animali in aree pubbliche soggette a restrizioni resta un tema di discussione tra i visitatori e le forze dell'ordine.

Una coppia di visitatori ha rischiato una sanzione amministrativa dopo aver lasciato il proprio cane legato a una transenna in piazza Duomo, a Milano, nella mattinata del 6 aprile 2026. L’episodio è avvenuto durante il Lunedì dell’Angelo, mentre i proprietari si trovavano all’interno della Cattedrale. L’animale è rimasto solo per diversi minuti, posizionato all’ombra su una sbarra metallica. Il punto esatto della vicenda si colloca nel lato della piazza più vicino ai portici meridionali e a Palazzo Reale. Intorno alle 10.30, l’attenzione dei passanti e dei residenti si è concentrata sul cagnolino, che restava immobile. La preoccupazione crescente tra le persone presenti ha portato molti a ipotizzare un possibile abbandono, dato che i padroni non facevano la loro comparsa nonostante il tempo continuasse a scorrere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane “parcheggiato” al Duomo: turisti a rischio multa a Milano

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