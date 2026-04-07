Fiamme a Sennori | salvata la scuola dall’incendio di sterpaglie

Martedì 7 aprile 2026, nel pomeriggio, un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel cortile di una scuola elementare a Sennori. Le fiamme hanno minacciato la struttura, ma sono state domate dai vigili del fuoco, evitando che l’incendio si propagasse all’interno dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. La scuola è stata temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza.

Un incendio ha colpito il cortile di una scuola elementare a Sennori nel pomeriggio di martedì 7 aprile 2026. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco di Sassari prima che raggiungesse l’edificio. L’allarme è scattato quando le fiamme hanno preso vita in un punto critico del plesso scolastico. La rapidità delle procedure di emergenza ha permesso di gestire l’evento senza danni strutturali. Intervento rapido e cause del rogo. Il fuoco è divampato a causa di sterpaglie e foglie secche accumulate nei pressi della struttura. Questo materiale combustibile ha favorito una propagazione veloce, generando forte apprensione tra chi lavora nel plesso e i residenti della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme a Sennori: salvata la scuola dall’incendio di sterpaglie Follonica: incendio distrugge appartamento in centro, persona salvata dalle fiammeFOLLONICA (GROSSETO) – Momenti di paura nella tarda serata di ieri, 22 gennaio 2026, a Follonica. Leggi anche: Un altro incendio, condominio in fiamme: donna salvata dal rogo, è gravissima