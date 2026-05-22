Futball Cava Ronco Mordini non sarà più l' allenatore della prima squadra | nuovo ruolo in società
Il club di calcio ha comunicato che Daniele Mordini non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti. La società ha reso nota la modifica senza fornire ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. Mordini non sarà più alla guida della squadra nelle prossime partite e assumerà un nuovo ruolo all’interno della stessa società. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.
Daniele Mordini non sarà più l'allenatore del Futball Cava Ronco. Lo ha annunciato la società, specificando che si tratta di una scelta di “comune accordo”. Mordini non abbandonerà l'orbita Futball Cava Ronco: proseguirà infatti il proprio percorso in biancorosso assumendo l’incarico di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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