Nicolas Sarkozy è stato chiamato a comparire davanti alla Corte d’Appello di Parigi per un nuovo procedimento giudiziario. Il processo riguarda le accuse di aver cospirato per ottenere finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale, presunti finanziamenti provenienti dal regime libico di Muammar Gheddafi. La vicenda si inserisce nell’ambito di indagini che coinvolgono l’ex presidente francese in rapporti con il governo libico.

Nicolas Sarkozy dovrà comparire davanti alla Corte d’Appello di Parigi per affrontare un nuovo processo, relativo alle accuse di aver cospirato per ricevere finanziamenti illeciti per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. L’ex presidente francese, in carica tra il 2007 e il 2012, continua a negare ogni addebito. L’anno scorso, l’ex leader era stato condannato a cinque anni di detenzione per associazione a delinquere, diventando, così, il primo ex capo di Stato di un Paese dell’UE a scontare una pena detentiva e il primo nella Francia del dopoguerra a finire dietro le sbarre. Dopo venti giorni... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nicolas Sarkozy torna in tribunale per un nuovo processo relativo ai presunti finanziamenti dalla Libia

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