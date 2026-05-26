Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 26 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Alberto dopo il confronto con Rossella ha preso una drastica decisione. Maurizio invece ha dato a Manuela una notizia che l'ha non poco delusa. Per Rossella non sarà un momento affatto semplice, si sente in colpa nei confronti di Gianluca per non avergli ancora raccontato cosa ha scoperto. Però è certa che starebbe malissimo se dovesse scoprire che suo padre ha una relazione con Anna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 26 maggio 2026: forte tensione tra Manuela e Micaela, Rossella confusa

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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Su Rai 3, l'appuntamento con #UnPostoAlSole è al 7% netto di share con 1 milione 360 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

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