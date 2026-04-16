Nella puntata di stasera di Un posto al sole, in onda giovedì 16 aprile 2026, si prevedono sviluppi sulla scena di Ferri, visibilmente nervoso, e sui rapporti tra Nunzio e Rossella. I fan sono curiosi di scoprire quali novità si presenteranno nel corso dell’episodio, mentre le vicende tra i personaggi continuano a tenere alta l’attenzione degli spettatori.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 16 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Serena durante il confronto con Maurizio gli farà alcune domande, il padre delle gemelle però deciderà di non dirle nulla. L'uomo sta nascondendo un terribile segreto? Il rapporto tra Roberto e Cristina continuerà ad essere molto conflittuale da quando la figlia sta vivendo con lui, Ferri apparirà molto nervoso perché si sentirà giudicato da tutti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 16 aprile 2026: Ferri nervoso, aumenta la tensione tra Nunzio e Rossella

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