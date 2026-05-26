Un Ponte Per?presenta La?Rebelión?de?las?flores al Cinema Aquila?

Un Ponte Per organizza la proiezione del documentario “La Rebelión de las flores” al Cinema Aquila, prevista per giovedì 28 maggio a Roma. Il film, della durata di 81 minuti, è stato realizzato in Argentina nel 2022. La proiezione fa parte del percorso di avvicinamento a “Arene Decoloniali” 2026.

Nell’ambito del percorso di avvicinamento ad “Arene Decoloniali” 2026, Un Ponte Per organizza la proiezione del documentario “La Rebelión de las flores” di María Laura Vásquez (Argentina, 2022, 81 min), che si terrà giovedì 28 maggio al Nuovo Cinema Aquila di Roma.Il documentario racconta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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