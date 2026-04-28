Carcere e Futuro | il cinema come via di rinascita al Nuovo Cinema Aquila

È in corso un evento intitolato Carcere e Futuro, che si svolge presso il Nuovo Cinema Aquila. L’iniziativa include la proiezione del documentario Le Farfalle della Giudecca e un incontro dedicato ai temi della formazione e della trasformazione attraverso l’arte e il cinema. L’obiettivo è esplorare come il cinema possa rappresentare una possibilità di rinascita e cambiamento per le persone in carcere.

Cosa: L’evento Carcere e Futuro. Formazione e trasformazione creativa nell’esperienza carceraria, comprendente la proiezione del documentario Le Farfalle della Giudecca e un successivo incontro tematico.. Dove e Quando: Presso il Nuovo Cinema Aquila (Via L’Aquila 6674, Roma), martedì 5 maggio 2026. L’evento inizia alle 18:30, la proiezione alle 19:00.. Perché: Per esplorare, attraverso il linguaggio cinematografico e le testimonianze dirette, come l’arte e la formazione professionale possano rappresentare concreti strumenti di riscatto e reinserimento sociale per chi vive l’esperienza detentiva.. Il grande schermo possiede da sempre la straordinaria capacità di abbattere muri, non solo quelli invisibili del pregiudizio, ma anche quelli fisici e opprimenti delle strutture di detenzione.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Carcere e Futuro: il cinema come via di rinascita al Nuovo Cinema Aquila Notizie correlate 'An-Illogical', mostra fotografica di Giulia Arcano al Nuovo Cinema AquilaAl Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila 6674, quartiere Pigneto, da sabato 25 a mercoledì 29 aprile dalle 17. Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femministaAssociazione Culturale Visibilia APSpresenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: INCONTRO CON LA REGISTA ROSA LINA GALANTINO PER LE FARFALLE DELLA GIUDECCA; Sito Istituzionale | Municipio V, proiezione del documentario Le Farfalle della Giudecca. Ancora un furto al Nuovo Cinema Aquila. E' il terzo in pochi mesiSono tornati i ladri al Nuova Cinema Aquila. E' il terzo episodio in un anno, questa volta sono stati rubati i computer. Un episodio sospetto dicono dalla cooperativa che gestisce la sala al Pigneto: ... rainews.it