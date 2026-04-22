Murcia in fiore | la Batalla de las Flores e il rito primaverile più antico della Spagna

A Murcia ogni anno si svolge una tradizione che trasforma le strade del centro in un vero e proprio giardino in movimento. Durante la Batalla de las Flores, le vie si riempiono di profumo di azahar e di petali colorati che cadono dal cielo, creando un’atmosfera di festa e allegria. La manifestazione, considerata il rito primaverile più antico della Spagna, attira numerosi spettatori che assistono alla sfilata di carri e alla danza di musica e colori.

Immaginate una città che, per un pomeriggio ogni anno, si trasforma in un giardino in movimento. Le strade del centro si riempiono di profumo di azahar — il fiore d’arancio — e l’aria trema di musica, serpentine e petali che cadono come neve colorata sui visi degli spettatori. Questo è ciò che accade a Murcia quando la Batalla de las Flores prende vita, uno degli spettacoli più intensi e radicati del calendario festivo spagnolo. Non è semplicemente una parata: è una dichiarazione d’identità, un patto collettivo tra una città e la sua terra, rinnovato ogni primavera dal 1899. Le origini: una festa della belle époque nata dalla rivalità tra élite.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Murcia in fiore: la Batalla de las Flores e il rito primaverile più antico della Spagna Notizie correlate Morata non segna in Serie A da più di un anno, ma De La Fuente lo considera ancora il centravanti titolare della SpagnaMundo Deportivo: a quattro mesi dal Mondiale, Oyarzabal e Ferran Torres hanno fatto decisamente meglio. Leggi anche: Il profumo solido: la rinascita di un antico rito tattile ed intimo contro il caldo