Un pesarese alla Casa Bianca. Jordan Valdinocci, 33 anni, quattro volte campione mondiale di kick-boxing, sarà fra i 4.000 invitati, il prossimo 14 giugno, alla festa per gli 80 anni di Trump. Non perché lo conosca personalmente, ma perché il presidente degli Stati Uniti ha una grande passione, quella per gli sport da combattimento. E come regalo di compleanno si è organizzato una mega festa nel giardino sud della Casa Bianca in cui verrà allestita la ‘gabbia’ dove si combatterà: Jordan sarà all’angolo, come allenatore, di un atleta di Philadelphia, Kyle Daukaus. La data, il 14 giugno, coincide con il Giorno della Bandiera negli Stati Uniti, nel pieno della campagna di commemorazioni per il 250° anniversario della fondazione del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un pesarese da Trump: "Io alla sua festa di compleanno. Ma per un combattimento"

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