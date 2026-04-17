Un compleanno speciale | a 12 anni trasforma la sua festa in un gesto a sostegno dei neonati

Un bambino di 12 anni ha deciso di festeggiare il suo compleanno organizzando una raccolta di donazioni a favore di neonati bisognosi. La festa si è svolta a Empoli, dove amici e parenti hanno partecipato contribuendo con contributi economici destinati a un ente di assistenza ai neonati. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di sostenere le necessità di bambini appena nati e in fase di prima infanzia.

Empoli, 17 aprile 2026 – Un compleanno davvero speciale che si è trasformato in un gesto concreto per i più piccoli. Orlando, 12 anni, per festeggiare non ha chiesto regali, ma un aiuto per sostenere chi nasce più fragile. A dicembre ha scelto così di trasformare la sua festa in una raccolta fondi. Da qui la donazione di due guanti “care” alla Neonatologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. La donazione. L’idea della donazione è nata in famiglia: niente regali personali, ma un contributo per acquistare dispositivi utili ai neonati ricoverati. Con l’aiuto dei genitori, Orlando ha coinvolto i compagni invitati alla sua festa, chiedendo di sostenere il progetto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un compleanno speciale: a 12 anni trasforma la sua festa in un gesto a sostegno dei neonati Notizie correlate Compleanno speciale a Empoli: un dodicenne dona tecnologia ai neonatiUn dodicenne di Empoli ha trasformato la celebrazione del proprio compleanno in un’operazione di solidarietà per il reparto di Neonatologia... Tragedia enorme, bimbo muore alla sua festa di compleanno. La disgrazia in pochi minutiLa gioia di un traguardo speciale si è trasformata in un dolore inimmaginabile nel cuore del Brasile, dove una comunità intera piange la scomparsa di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un 25 Aprile con compleanno speciale a Casella; Pokémon: 30 e lode... compleanno speciale; Compleanno speciale al Piccolo Cottolengo di Sanremo: Angela Crespi compie 102 anni; Gli Alpini di Campi a Ettore: Esempio per tutti, buon compleanno!. Un compleanno speciale: dal 1946 parliamo ai lettori con passione e la schiena dritta di un territorio straordinarioUn compleanno speciale e un traguardo importante. La cronaca del Carlino Modena è nata nel giorno di San Valentino del 1946 e, nell’anno in cui la nostra testata festeggia i suoi 141 anni, sotto la ... ilrestodelcarlino.it Madonna, compleanno speciale al Palio di Siena: la location esclusiva e la festa (con Sting) nell'hotel 5 stelle lusso. Look, menù e ospitiMadonna, un compleanno fuori dall'ordinario. La star soffia 67 candeline a Siena, nel giorno del Palio dell'Assunta. Per il secondo anno di seguito, la popstar (di origini abruzzesi) sceglie l'Italia ... corriereadriatico.it La torta di compleanno allo yogurt e fragole è un dolce semplice ma elegante perfetto per un compleanno e un avvenimento speciale. è composta da un soffice pan di spagna,crema allo yogurt greco sia internamente che esternamente,bagna latte e succo di f facebook