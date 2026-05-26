Un ‘patentino digitale’ per un uso sicuro del web | Non si demonizzi la tecnologia ai ragazzi strumenti per usarla con equilibrio

Un nuovo progetto mira a fornire ai giovani un 'patentino digitale' per un utilizzo sicuro del web. L’obiettivo è educare a un uso responsabile di social media e internet, contrastando bullismo, cyberbullismo, dipendenza digitale e disagio tra i ragazzi. La proposta non intende demonizzare la tecnologia, ma offrire strumenti per un rapporto equilibrato con la rete. Nessuna indicazione di iniziative o attori specifici, solo la volontà di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani utenti.

Promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete e dei social network per contrastare non solo bullismo e cyberbullismo, ma anche il fenomeno della dipendenza digitale e del disagio giovanile. Questi gli obiettivi della prima legge regionale per l’istituzione di un ‘Patentino digitale’ approvata dal Consiglio regionale della Lombardia. La legge è stata presentata dal consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata (Forza Italia) e votata oggi dall’Assemblea lombarda con 41 voti a favore e 20 astenuti. Il testo prevede un percorso formativo da rendere disponibile per tutti gli studenti lombardi, con priorità per le scuole secondarie di primo grado. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Corso di formazione sull'uso sicuro delle attrezzature pneumatiche in officina

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