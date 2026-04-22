Si inaugura il grande parco inclusivo senza barriere e attorno nascono i nuovi parcheggi

A Brugherio è stato inaugurato un nuovo parco inclusivo situato tra via Foscolo e via Dante. Il parco è stato realizzato senza barriere architettoniche e presenta attrezzature di ultima generazione pensate per i bambini con disabilità. Attorno all’area sono stati inoltre realizzati dei nuovi parcheggi destinati ai visitatori. L’intervento rappresenta una delle opere più attese nel settore degli spazi pubblici della città.

Il progetto è uno dei più attesi in città. Si parla del nuovo parco inclusivo tra via Foscolo e via Dante a Brugherio, realizzato senza barriere architettoniche e con attrezzature di ultima generazione dedicate ai bambini con disabilità. Il parco, costato 160mila euro e intitolato a santa Gianna.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Inaugurato nuovo parco giochi inclusivo: uno spazio senza barriere per tutti i bambiniIl progetto, realizzato con i fondi del Gal Alto Salento, trasforma la piazzetta Caduti di Nassirya in un simbolo di comunità e inclusione. Leggi anche: Verso una Monza senza ostacoli. Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettoniche Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Laboratorio mobile 4.0 a Parma: il ministro Valditara inaugura il nuovo pullman didattico per la meccatronica finanziato con i fondi del PNRR; Il Comune inaugura Largo Salita Piazza Grande; Bologna, apre il Museo del basket italiano: racconterà la storia della pallacanestro azzurra; Tigllio Design District. Si inaugura il grande parco inclusivo senza barriere e attorno nascono i nuovi parcheggiIl progetto è uno dei più attesi in città. Si parla del nuovo parco inclusivo tra via Foscolo e via Dante a Brugherio, realizzato senza barriere architettoniche e con attrezzature di ultima generazion ... monzatoday.it Vercurago, inaugurato il Centro Cinofilo Family Dog: grande partecipazioneOltre cento persone con i loro cani nonostante il maltempo Attività, giochi e formazione protagonisti del pomeriggio VERCURAGO – Nonostante il tempo non favorevole, si è registrata un’ottima affluenza ... msn.com DA SPA FRANCORCHAMPS AD IMOLA: FENICI INAUGURA LA PORSCHE CUP ITALIA 2026 Quarto lo scorso weekend nella 12 Ore endurance sul circuito belga, il pilota laziale si tuffa subito nella stagione del monomarca tricolore al volante della 911 GT - facebook.com facebook Granarolo inaugura il caseificio nel carcere di Bologna: «Con il lavoro si combatte la recidiva di reato» x.com