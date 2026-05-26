Un ospite speciale nel centro di Sarsina spunta Jovanotti | Non c' ero mai stato qui c' è del gotico

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video di circa 40 secondi testimonia il passaggio di Lorenzo Jovanotti a Sarsina, il cantante è passato in bicicletta in compagnia di un amico nella clip che è stata postata sui suoi canali social e ripresa dal Comune plautino: “Un ospite speciale nel mercato del martedì!”. “Siamo nel centro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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