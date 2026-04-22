Inter Como ospite speciale tra i 73 mila del Meazza | a San Siro spunta la stella NBA Jordan Poole -VIDEO

Da internews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di Coppa Italia allo stadio Meazza, tra circa 73.000 spettatori, è stato presente come ospite speciale un giocatore della NBA, proveniente dai New Orleans Pelicans. La sua presenza è stata accompagnata dalla presenza di un calciatore dell’Inter, con cui ha condiviso la giornata tra il pubblico. Il giocatore si è mostrato tra i tifosi con un sorriso, attirando l’attenzione di chi era presente allo stadio.

di Lorenzo Vezzaro Inter Como: la guardia dei New Orleans Pelicans ospite speciale a San Siro per la semifinale di Coppa Italia insieme a Barella. Continua ininterrottamente la costruzione di un forte legame tra l’ Inter e il mondo americano, che sia cinematografico, musicale o sportivo. La strategia di espansione globale del brand nerazzurro ha vissuto ieri sera un nuovo capitolo glamour. Assieme ai circa 73 mila spettatori presenti al Meazza per la sfida tra Inter e Como, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, c’era anche un atleta assai noto per chi ama o semplicemente segue la NBA. Un look metropolitano per la stella dei Pelicans.🔗 Leggi su Internews24.com

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