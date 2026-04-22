Inter Como ospite speciale tra i 73 mila del Meazza | a San Siro spunta la stella NBA Jordan Poole -VIDEO

Durante la semifinale di Coppa Italia allo stadio Meazza, tra circa 73.000 spettatori, è stato presente come ospite speciale un giocatore della NBA, proveniente dai New Orleans Pelicans. La sua presenza è stata accompagnata dalla presenza di un calciatore dell’Inter, con cui ha condiviso la giornata tra il pubblico. Il giocatore si è mostrato tra i tifosi con un sorriso, attirando l’attenzione di chi era presente allo stadio.

di Lorenzo Vezzaro Inter Como: la guardia dei New Orleans Pelicans ospite speciale a San Siro per la semifinale di Coppa Italia insieme a Barella. Continua ininterrottamente la costruzione di un forte legame tra l’ Inter e il mondo americano, che sia cinematografico, musicale o sportivo. La strategia di espansione globale del brand nerazzurro ha vissuto ieri sera un nuovo capitolo glamour. Assieme ai circa 73 mila spettatori presenti al Meazza per la sfida tra Inter e Como, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, c’era anche un atleta assai noto per chi ama o semplicemente segue la NBA. Un look metropolitano per la stella dei Pelicans.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, ospite speciale tra i 73 mila del Meazza: a San Siro spunta la stella NBA Jordan Poole -VIDEO Notizie correlate Inter Bodo con 65mila spettatori, a San Siro c’è un ospite speciale: presente in Tribuna!Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Inter-Como a San Siro: piano speciale per i mezzi dopo la partitaIl servizio di trasporto pubblico milanese si prepara a una gestione straordinaria per la serata di martedì 21 aprile, quando l’Inter ospiterà il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter - Como (3-2) Coppa Italia 2025; Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale; Como, Suwarso bacchetta i propri tifosi: Inaccettabili scherni e insulti all'Inter. Suwarso: Complimenti all'Inter, ma Como a testa alta: sono orgoglioso perché...Il messaggio su Instagram pubblicato dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, dopo la sconfitta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia ... fcinternews.it Video Inter Como (3-2) | Gol e highlights: Sucic guida la rimonta! (Coppa Italia, 21 aprile 2026)Video Inter Como gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 21 aprile ... ilsussidiario.net CdS - De Vrij neanche convocato per #Inter-Como: il motivo x.com Batti un colpo se stai ancora GODENDO per Inter-Como 3-2 - facebook.com facebook