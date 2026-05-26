Un nuovo sciopero dei bus di 24 ore in arrivo | orari e modalità

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici su tutto il territorio. Oltre allo sciopero dei treni, anche i bus saranno coinvolti, con il sindacato Cub Trasporti che ha confermato la partecipazione. La protesta riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Sono previste variazioni o sospensioni del servizio durante l’intera giornata. Le modalità di adesione e gli orari di eventuale interruzione non sono stati ancora comunicati.

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Venerdì 29 maggio sarà una giornata di disagi per chi deve spostarsi. Oltre allo sciopero dei treni, a Genova e provincia arriva anche quello dei bus, con il sindacato Cub Trasporti che ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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