Sciopero Sun a Novara oggi bus a rischio per 24 ore | gli orari e le fasce di garanzia

Oggi a Novara si svolge uno sciopero del personale della Sun, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. Il sindacato Al-Cobas ha deciso di proclamare la protesta per 24 ore, coinvolgendo i servizi di autobus nella città e nei comuni vicini. Sono stati annunciati orari di garanzia e fasce di sospensione delle attività, ma si prevede comunque una riduzione delle corse durante la giornata.

Sarà un giovedì di sciopero per i trasporti a Novara. Per la giornata di oggi, 14 maggio, il sindacato Al-Cobas ha infatti proclamato un nuovo sciopero del personale della Sun, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in città e nei comuni limitrofi.Bus a rischio per 24 oreL'agitazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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