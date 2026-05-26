Un nuovo pulmino gratuito della Croce Rossa per l' ambulatorio solidale di Novara

È stato inaugurato un nuovo pulmino gratuito della Croce Rossa destinato all'ambulatorio solidale di Novara. Il veicolo offre trasporto senza costi alle persone che incontrano difficoltà nel raggiungere i servizi sanitari. Il servizio è operativo da oggi e mira a facilitare l'accesso alle cure mediche per i residenti che ne hanno bisogno. La corsa si svolge in orari stabiliti e copre varie zone della città.

A Novara c'è un nuovo servizio di trasporto gratuito per le persone che hanno difficoltà a raggiungere i servizi sanitari. La Croce Rossa ha inaugurato un pulmino attrezzato con rampe e sistemi di sicurezza che accompagnerà anziani, disabili e malati cronici all'ambulatorio solidale di via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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