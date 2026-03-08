Galà solidale della Croce Rossa grande partecipazione in Fiera con oltre 400 ospiti

Il galà solidale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesena si è tenuto sabato alla Fiera di Cesena e ha coinvolto più di 400 persone, tra autorità, rappresentanti delle istituzioni e aziende. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione e ha raggiunto un risultato importante per le iniziative di solidarietà promosse dall’organizzazione.

Grande partecipazione e un importante risultato solidale per il Galà della Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesena, che si è svolto sabato alla Fiera di Cesena e ha visto la presenza di oltre 400 ospiti, tra autorità, rappresentanti delle istituzioni ed aziende. La serata, organizzata con l'obiettivo di sostenere le attività della Croce Rossa locale, ha permesso di raccogliere fondi che saranno destinati ai numerosi servizi svolti dal Comitato sul territorio, in particolare negli ambiti sociale, sanitario e di Protezione civile. Ad accompagnare musicalmente la serata sono stati gli studenti del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì, che hanno contribuito a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente.