Un nuovo inizio | cos’è successo davvero alla moglie di Manuel

Da latuafonte.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Llanos, la moglie di Manuel, è scomparsa senza lasciare tracce. La sua assenza è stata notata da amici e familiari, che hanno segnalato la sua sparizione alle forze dell’ordine. Finora, non ci sono state conferme su eventuali movimenti o motivazioni, e le indagini sono in corso. La scomparsa ha generato grande attenzione mediatica, ma non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sui possibili sospetti.

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La scomparsa di Llanos, la moglie di Manuel, in Un nuovo inizio, è sicuramente il mistero più grande. Maria si ritrova a dover indagare, a un certo punto, su ciò che è accaduto alla donna. Molti accusano in paese Manuel, come responsabile della sua sparizione. Ma è davvero stato lui a uccidere sua moglie? E sopratutto: è morta? Tramite le anticipazioni spagnole abbiamo scoperto la verità. Un nuovo inizio spoiler: che fine ha fatto Llanos, Manuel l’ha uccisa?. Maria è arrivata nella tenuta di Don Ramon convinta di aver sposato quest’ultimo. In realtà, è diventata la moglie del rabbioso e misterioso Manuel. Prima di arrivare al tragico finale della prima stagione della serie TV spagnola, viene svelata la verità. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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