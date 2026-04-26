Nuovo allarme sicurezza per Trump Cos’è successo a Washington alla cena con i corrispondenti

Nella notte si è verificato un nuovo episodio di allarme sicurezza a Washington durante una cena con i corrispondenti. Un uomo armato ha tentato di forzare l’ingresso, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine prima di riuscire a entrare. La scena ha provocato l’intervento immediato delle autorità, che hanno evacuato l’area e avviato le verifiche del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Nella notte un nuovo allarme sicurezza negli Stati Uniti. Un uomo armato ha tentato di forzare il dispositivo di sicurezza all’ingresso del Washington Hilton, dove era in corso la tradizionale cena della White House Correspondents’ Association, evento al quale partecipavano il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance, membri del governo, parlamentari e centinaia di giornalisti. Ne sono seguiti colpi d’arma da fuoco, panico in sala ed evacuazione immediata delle autorità presenti. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità e rilanciate dai media statunitensi, il sospetto sarebbe stato fermato sul posto dopo aver tentato di superare un checkpoint.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nuovo allarme sicurezza per Trump. Cos’è successo a Washington alla cena con i corrispondenti Notizie correlate Leggi anche: Spara alla cena di Trump con i giornalisti a Washington, arrestato un uomo: cos'è successo Leggi anche: Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allarme sicurezza su Mythos: accesso non autorizzato al nuovo strumento AI di Anthropic; LEGNAGO, ALLARME SICUREZZA: SPARI ALLA FERMATA TRA GLI STUDENTI. NON È PIÙ UNA BRAVATA; Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione; Albenga, ieri nuovo allarme: si riaccende il rogo in discarica. Allarme sicurezza nelle stazioni: aggrediti in un anno 381 dipendenti delle Ferrovie, oltre mille arresti. In arrivo nuove misure.Stazioni, è allarme sicurezza. Aggrediti in un anno 381 dipendenti. Mercoledì 7 hanno scioperato (8 ore) i ferrovieri dell’Emilia Romagna in segno di protesta per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il ... blitzquotidiano.it Sam Altman nel mirino di un nuovo grave attacco che accende l’allarme sulla sua sicurezzaSpari davanti alla casa del CEO di OpenAI: arrestati due sospetti Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, due persone sono state arrestate a ... assodigitale.it Catania, nuovo allarme al centro smistamento di Poste italiane: c’è un pacco sospetto Sul posto il personale del 118 ed una squadra di artificieri... - facebook.com facebook Nuovo allarme di #Confindustria per gli effetti della guerra in #MedioOriente: fino a 21 miliardi di costi in più per l'energia delle imprese. Il ministro Pichetto Fratin: "riattiviamo le centrali a carbone" Di @francycapannolo #GR1 x.com