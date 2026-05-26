Un nuovo inizio 2 | trama e dove vedere la seconda stagione

Sì, la serie è stata rinnovata in Spagna per una seconda stagione dopo il grande successo ottenuto su Antena 3. La nuova stagione prosegue la storia di María e approfondisce le conseguenze degli eventi del finale, mostrando la protagonista alle prese con la maternità e con il futuro della tenuta. Sono passati quasi vent’anni dalla perdita di Manuel. María è ora sola a prendersi cura di Nicolás e di Manuela, la figlia che il marito non ha mai conosciuto. Grazie al suo coraggio e all’aiuto di Claudia, è riuscita a portare avanti la fattoria dei Cervantes affrontando nuove sfide. Il finale della prima stagione di Un nuovo inizio ha conquistato molti spettatori perché evita il classico lieto fine romantico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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