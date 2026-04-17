The Rookie 7 la nuova stagione arriva su Rai2 | data di inizio cast e trama

Su Rai 2 sta per andare in onda la settima stagione di “The Rookie”, la serie televisiva ispirata alla vita reale di un poliziotto. La nuova stagione sarà trasmessa a breve, con un cast che include attori principali già noti ai fan. La trama segue le vicende di un ufficiale di polizia alle prime esperienze nel corpo di sicurezza, con episodi che si concentrano sui casi quotidiani e le sfide personali del protagonista.

Su Rai 2 sta per tornare ‘ The Rookie ‘ con la settima stagione. La serie, ispirata alla storia vera del poliziotto Bill Norcross, arriva ora in chiaro. Scopriamo insieme il cast, la trama e dove vederla in tv. Dove vedere ‘The Rookie 7’ in Italia: quando in tv. Manca solo una stagione per il gran finale di ‘ The Rookie’. La serie statunitense, ideata da Alexi Hawley, va in onda in Italia dal 2019 e ha da subito trovato collocazione nei palinsesti di Rai2. Dopo essere stata disponibile in streaming, da marzo su Disney+ e Netflix, ‘ The Rookie 7 ‘ arriva ora in chiaro e in tv. Quando verrà trasmessa? I primi due episodi dal titolo ‘ Mine vaganti ‘ e ‘ L’osservatore ‘ sono in programma per sabato 18 aprile 2026 in prima serata, alle ore 21.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ciao Martina, grazie per averci scritto! Ci fa molto piacere apprendere il tuo interesse per la serie "The Rookie". Al momento non abbiamo informazioni disponibili. Appena ci saranno novità, saremo felici di condividerle con voi. Ti invitiamo a rimanere sintonizz x.com