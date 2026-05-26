“C’è un’ignoranza bestiale da parte della maggioranza. Non esiste nucleare di nuova generazione, non esiste nucleare sostenibile “. A parlare è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, in un punto stampa in piazza Montecitorio. “Esiste il nucleare di terza generazione – continua – che è quello che c’è in Francia. Esistono gli SMR (small modular reactors) che sono in realtà dei prototipi e le società che lo hanno fatto, ad esempio la NuScale in America, è fallita perché è andata fuori scala. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Questa discussione sul nucleare serve solo per fare propaganda elettorale e non far fare nulla a questo governo per continuare a costruire una strategia energetica basata sul gas e far pagare di più la bolletta agli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un nucleare sostenibile non esiste, ignoranza bestiale del centrodestra”: Bonelli all’attacco della maggioranza

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