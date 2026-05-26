Un nucleare sostenibile non esiste ignoranza bestiale del centrodestra | Bonelli all’attacco della maggioranza
Bonelli critica la maggioranza, affermando che non esiste un nucleare sostenibile o di nuova generazione. Secondo il politico, vi sarebbe un’ignoranza diffusa riguardo alle tecnologie nucleari, considerandole non compatibili con lo sviluppo sostenibile. La sua dichiarazione si concentra sulla mancanza di basi reali per sostenere il nucleare come soluzione energetica futura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali proposte o progetti specifici.
“C’è un’ignoranza bestiale da parte della maggioranza. Non esiste nucleare di nuova generazione, non esiste nucleare sostenibile “. A parlare è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, in un punto stampa in piazza Montecitorio. “Esiste il nucleare di terza generazione – continua – che è quello che c’è in Francia. Esistono gli SMR (small modular reactors) che sono in realtà dei prototipi e le società che lo hanno fatto, ad esempio la NuScale in America, è fallita perché è andata fuori scala. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Questa discussione sul nucleare serve solo per fare propaganda elettorale e non far fare nulla a questo governo per continuare a costruire una strategia energetica basata sul gas e far pagare di più la bolletta agli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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